После демонтажа подъездов дома в Ейске вывезли свыше 2,6 тыс. кубометров мусора

Вывоз строительного мусора после демонтажа подъездов начали в январе, работают экскаватор и пять самосвалов.

На данный момент вывезли свыше 2,6 куб. м мусора. Разрушенные после падения Су-34 подъезды дома заново отстроят до 1 ноября 2023 года. Этот срок обозначили на «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

Аварийно-восстановительные работы разделили на два этапа. После демонтажа и вывоза строительного мусора стартует строительство подъездов и квартир в их планировках на момент ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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