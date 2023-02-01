После демонтажа подъездов дома в Ейске вывезли свыше 2,6 тыс. кубометров мусора
Общество
01.02.2023 14:05
Вывоз строительного мусора после демонтажа подъездов начали в январе, работают экскаватор и пять самосвалов.
На данный момент вывезли свыше 2,6 куб. м мусора. Разрушенные после падения Су-34 подъезды дома заново отстроят до 1 ноября 2023 года. Этот срок обозначили на «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.
Аварийно-восстановительные работы разделили на два этапа. После демонтажа и вывоза строительного мусора стартует строительство подъездов и квартир в их планировках на момент ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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