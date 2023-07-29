После ЧП с ракетой в Таганроге один пострадавший находится в тяжелом состоянии

Одного из 16 обратившихся в больницы выписали утром 29 июля. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сейчас 10 пострадавших после ЧП остаются в больницах. Из них девять человек в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом, ему провели операцию.

Василий Голубев сообщил, что пострадавшие при ЧП с украинской ракетой в Таганроге получат выплаты.

Специальные группы ходят по квартирам, чтобы оценить ущерб. После оценки специалистов коммунальщики начинают приводить в порядок территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно, отметил Голубев в своем Telegram-канале.

На месте ЧП продолжаются следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. До их окончания там будут дежурить медики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 28 июля в центре Таганрога прогремел мощный взрыв. В Минобороны РФ уточнили, что украинскими военными была совершена атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.