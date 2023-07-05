После ЧП с пострадавшими на консервном заводе в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Нештатная ситуация произошла 5 июля в станице Павловской на предприятии «Грин Рей Кубань».

По предварительным данным, в цеху произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. В результате происшествия четверо работников в возрасте от 31 до 37 лет получили ожоги различной степени. Их госпитализировали.

По факту травмирования сотрудников возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны труда. На месте происшествия работает следователь. На предприятии изымают записи с камер видеонаблюдения и техническую документацию. Назначили проведение судебных экспертиз.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе личности лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности на предприятии «Грин Рей Кубань», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трое из пострадавших на консервном заводе в Павловском районе находятся в тяжелом состоянии в реанимации Павловской ЦРБ.