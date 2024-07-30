После ЧП с поездом Казань—Адлер под Волгоградом в больницах остаются 19 человек

Об этом утром 30 июля сообщили в пресс-службе РЖД.

В ведомстве уточнили, что пассажиры поезда № 491 Казань — Адлер продолжают путь двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, еще 422 человека едут в резервном составе № 901. Остальные пассажиры решили добираться до места назначения самостоятельно. В настоящее время 19 пассажиров находятся в медучреждениях, где им оказывают помощь.

На перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы. Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

В министерстве здравоохранения сообщили, что на лечении остаются 22 пострадавших, в том числе восемь детей.

«На стационарном лечении находятся 22 пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Волгоградской области, в том числе восемь детей», — цитирует министра здравоохранения Михаила Мурашко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после схода вагонов под Волгоградом задерживаются 12 пассажирских поездов. Речь идет о поездах № 491 Казань — Адлер, № 127 Красноярск — Адлер, № 235 Тында — Анапа, № 353 Пермь — Имеретинский Курорт, № 13 Саратов — Имеретинский Курорт, № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Также задерживаются № 345 Нижневартовск — Адлер, № 509 Казань — Новороссийск, № 455 Челябинск — Новороссийск. Кроме того, с опозданием следуют поезда № 354 Имеретинский Курорт — Пермь, № 510 Новороссийск — Казань, а также № 250 Адлер — Новокузнецк.