После ЧП на водоводе 240 тыс. литров воды доставили жителям Темрюкского района

На Таманском полуострове 26 января отключили водоснабжение для проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

Воду планировали вернуть жителям 28 января, однако подача до сих пор ограничена из-за трудностей, которые возникли при проведении работ.

В населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения, доставили более 240 тыс. литров воды. В подвозе заняты 30 единиц техники, в поселениях установили 13 емкостей с водой, у которых круглосуточно дежурят казаки.

«Подвоз воды жителям продолжается. На особом контроле доставка воды маломобильным гражданам», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с отключением воды на территории Таманского, Ахтанизовского, Фонталовского, Вышестеблиевского, Новотаманского, Сенного и Запорожского поселений ввели режим ЧС.