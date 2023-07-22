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После атаки БПЛА в Крыму произошла детонация на складе боеприпасов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-ataki-bpla-v-krymu-proizoshla-detonatsiya-na-sklade-boepripasov
После атаки БПЛА в Крыму произошла детонация на складе боеприпасов
Фото portsinfo.ru

Об этом 22 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Власти Крыма приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места происшествия. Людей разместят в ПВР. Кроме того, для минимизации рисков приостановят на Крымской железной дороге.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — написал Аксенов в Telegram.

Последствия ЧП планируют устранить в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 22 июля украинские беспилотники предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма.

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