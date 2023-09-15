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После 3 часов закрытия Крымского моста в очереди на досмотр скопились 850 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-3-chasov-zakrytiya-krymskogo-mosta-v-ocheredi-na-dosmotr-skopilis-850-mashin
После 3 часов закрытия Крымского моста в очереди на досмотр скопились 850 машин
Фото rosavtodor.ru

Движение на Крымском мосту было перекрыто 15 сентября в 10:43. В 13:50 движение восстановили через 3 часа простоя.

По данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стояли 330 автомобилей, а время ожидания в очереди составляло около часа.

В очереди со стороны Керчи стояли 520 машин. На прохождение досмотра требовалось около 2 часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: актуальная информация».

Читайте также: восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей.

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