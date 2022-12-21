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«Ъ»: послания президента Федеральному собранию в этом году не будет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/poslaniya-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-v-etom-godu-ne-budet
«Ъ»: послания президента Федеральному собранию в этом году не будет
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Информацию о том, что Владимир Путин в 2022 году не обратится к Федеральному собранию, подтвердили несколько источников из администрации президента.

По мнению одного из экспертов, решение об отмене ставшего уже традиционным послания Федеральному собранию выглядит закономерным в условиях нынешней «динамической повестки».

Предположительно, послание президента Федеральному собранию будет сдвинуто на следующий год, сообщает «КоммерсантЪ».

Читайте также: Владимир Путин предупредил, что специальная военная операция может стать длительным процессом. Об этом президент России заявил 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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