«Ъ»: послания президента Федеральному собранию в этом году не будет
Политика
21.12.2022 09:52
Информацию о том, что Владимир Путин в 2022 году не обратится к Федеральному собранию, подтвердили несколько источников из администрации президента.
По мнению одного из экспертов, решение об отмене ставшего уже традиционным послания Федеральному собранию выглядит закономерным в условиях нынешней «динамической повестки».
Предположительно, послание президента Федеральному собранию будет сдвинуто на следующий год, сообщает «КоммерсантЪ».
Читайте также: Владимир Путин предупредил, что специальная военная операция может стать длительным процессом. Об этом президент России заявил 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Популярные новости
- На Краснодарском ипподроме начали капремонт скаковой дорожки
- Программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года
- Сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре
- Подросток ранил обидчика ножом в ресторане быстрого питания в Сочи
- За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
- Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре