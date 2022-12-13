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Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-mozhet-sostoyatsya-27-dekabrya
Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Владимир Путин. Кадр из трансляции «Первого канала»

Об этом 13 декабря сообщил источник в Госдуме.

По данным знакомого с ситуацией источника, президент России Владимир Путин 27 декабря выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

«Прошла информация про 27 число, не совсем однозначно, но такая информация прошла», — цитирует собеседника РИА «Новости».

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