Владимир Путин вручил «Золотые звезды» Героям России
Политика
08.12.2022 21:31
Награждение прошло 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Церемония стала частью торжественного приема накануне Дня героев Отчества. На него пригласили более 200 военных и гражданских. Все они проявили особое мужество. Среди них и жители Кубани, в том числе Евгений Шендрик.
«Здесь находятся герои, которые совершили подвиг на поле брани, защищая нашу страну. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа и делать все для защиты и процветания нашей любимой родины», — сказал председатель Совета ветеранов Краснодарского края, Герой России Евгений Шендрик.
День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.
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