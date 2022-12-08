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Владимир Путин вручил «Золотые звезды» Героям России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-vruchil-zolotye-zvezdy-geroyam-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Награждение прошло 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Церемония стала частью торжественного приема накануне Дня героев Отчества. На него пригласили более 200 военных и гражданских. Все они проявили особое мужество. Среди них и жители Кубани, в том числе Евгений Шендрик.

«Здесь находятся герои, которые совершили подвиг на поле брани, защищая нашу страну. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа и делать все для защиты и процветания нашей любимой родины», — сказал председатель Совета ветеранов Краснодарского края, Герой России Евгений Шендрик.

День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.

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