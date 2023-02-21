Послание Путина Федеральному собранию — 2023: где и во сколько смотреть?

Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Во сколько смотреть?

Начало в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что обращение главы государства продлится около 1,5 часов.

Что будет?

Возможными темами послания Путина Федеральному собранию станут цели развития страны на ближайшие годы, СВО, развитие новых регионов РФ и экономические вопросы.

Где смотреть?

Послание Владимира Путина покажут в прямом эфире на Первом канале, «России 1», НТВ. Также прямая трансляция будет доступна на YouTube.

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