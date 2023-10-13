Пошлины на вино из «недружественных» стран в России не отменят

По данным источника в винодельческой отрасли, повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца этого года, будут продлены.

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии ввели с 1 августа и до конца года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за один литр. В кабмине объяснили такие решение «контрсанкциями» на действия запада и заявили, что мера принята «для защиты отечественных производителей», а также сдерживания роста цен для потребителей.

В августе, когда начала действовать эта мера, ввоз вина уже снизился на 30%. Больше всего снизились поставки вина из Италии — на 45%, из Испании — на 38%, из Франции — на25%.

По словам экспертов, скоро с полок магазинов исчезнут импортные вина дешевле 500 рублей. Ожидается, что компания будет сокращать закупки, так как россияне не будут покупать по 600 рублей вино, которое ранее стоило 350 рублей.

Также по словам источника, обсуждается и повышение импортных пошлин на пиво из ряда стран, но есть риски ответного осложнения поставок хмеля в РФ, пишет «Коммерсантъ».

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