Пошла жара: полностью голый мужчина искупался в фонтане в центре Краснодара

Инцидент произошел 5 июля на улице Красной около Триумфальной арки.

Мужчина разделся до гола и залез в фонтан, расположенный вокруг памятника Святой великомученицы Екатерины на центральной аллее. В этот момент мимо проходили десятки людей.

Информацией о нарушении общественного порядка заинтересовались правоохранительные органы.

Полиция Краснодара устанавливает личность нарушителя. Искупавшемуся нагишом мужчине грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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