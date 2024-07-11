Пошла жара: экстремальные температуры до +41 °С на Кубани сохранятся до 15 июля

Аномальная жара, установившаяся в Краснодарском крае с начала июля, не думает отступать из региона.

По прогнозу синоптиков, сильная жара с температурой воздуха до +39…41 °С на Кубани сохранится как минимум до 15 июля. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение. Жителей и гостей региона призвали в ближайшие дни быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности, находясь на улице.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 и 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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