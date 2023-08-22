Посетитель кафе устроил дебош и повалил на землю полицейского в Анапе

Инцидент произошел вечером 21 августа в одном из кафе в поселке Витязево.

По данным следствия, около 23:00 наряд полицейские патрулировали улицы и заметили, что в кафе посетитель грубо нарушает общественный порядок. Мужчину вывели из заведения, по пути к стационарному посту полиции на улице Черноморской он повалил одного из полицейских на землю и ударил его несколько раз.

В отношении 34-летнего отдыхающего из Ростовской области возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Сейчас с подозреваемым работает следователь. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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