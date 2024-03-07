Посещение лесов в Краснодарском крае ограничили до 26 марта

Приказ об ограничении пребывания людей в лесах опубликовали 5 марта на сайте краевого министерства природных ресурсов.

«На территории лесного фонда региона запрещает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы минприроды Краснодарского края.

В лесах строго запретили разводить костры, выжигать сухую растительность и использовать открытый огонь. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физлиц — от 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. рублей.

Ограничение на посещение лесов в Краснодарском крае продлится до 26 марта.

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