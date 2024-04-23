Посещение лесов в Краснодарском крае ограничили до 14 мая из-за жары

Приказ, ограничивающий пребывание людей в лесах, издало региональное министерство природных ресурсов.

Согласно документу, с 24 апреля до 14 мая в Краснодарском крае вводится запрет на посещение лесов и въезд на их территорию на автомобилях. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы: от 15 до 60 тыс. рублей для физлиц и от 60 тыс. до 2 млн рублей для юрлиц.

Ограничения на посещение лесов в регионе ввели для обеспечения пожарной безопасности, сообщает «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

С начала апреля на Кубани установилась жаркая и сухая погоды. Дождей практически нет. В связи с этим в регионе увеличилось число лесных пожаров.