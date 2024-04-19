Поселок в Темрюкском районе продали на торгах за 348,3 млн рублей

Речь идет о строительном поселке «Тамань-2». Его выставили на продажу в начале 2024 года.

На портале «ГИС Торги» появилась информация, что поселок «Тамань-2» выкупила на торгах компания «Эстейтменеджмент». Сумма сделки составила 348,3 млн рублей.

При этом начальная цена лота была на уровне 623 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в состав выставленного на лота «Тамань-2» входили два земельных участка общей площадью более 60 тыс. кв. метров, три корпуса общежития, два помещения КПП и два офисных здания, банный комплекс, столовая и другие помещения.