Поселок Российский под Краснодаром остался без электричества из-за аварии

Аварийное отключение на севере краевого центра произошло вечером 9 ноября.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «АН-401» и 10 трансформаторных подстанций. Из-за этого свет отключили в домах на улицах: Куликово Поля, Лаперуза, Ратной Славы, Чукотской. На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» по телефону уточнили, что электричества сейчас также нет на улицах: Командорской, Альпийской, Рымникской, проездах Куликова Поля — с 1-го по 6-ой, проездах Лаперуза — с 1-го по 6-ой.

Восстановить подачу электричества в поселке Российском планируют к 19:00.

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