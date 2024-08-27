Порядка 80 школ, училищ и колледжей культуры обновили по нацпроекту на Кубани

Об этом сообщили на краевом совещании руководителей образовательных учреждений культуры и искусства. Модернизацию учебных заведений проводят по нацпроекту «Культура».

В рамках этой работы закупают музыкальные инструменты, оборудование, а также проводят капитальный ремонт учреждений. На эти цели потратили уже почти 440 млн рублей.

«Десять муниципальных образований получили большие автобусы для детских школ искусств, а именно для оркестров народных инструментов с большой численностью. Только по национальному проекту, в рамках нашей программы по развитию культуры Кубани, за 5 лет мы отремонтировали 250 учреждений культуры в сфере образования», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Кроме того, на семинаре подвели итоги конкурсов, прошедших в этом году среди учащихся. Более 300 солистов и порядка 200 коллективов наградили дипломами различной степени. Также 50 победителей получили премии от администрации края. Победители и призеры рассказали о своих проектах.

«Создали проект «Через волонтерство к профессии звукорежиссера». Для того, чтобы привлечь молодежь, которая и так пытается работать в сфере культуры и помогать нынешним звукооператорам и звукорежиссерам. Чтобы дать молодежи некоторые навыки и умения», — поделился призер форума «Я в культуре» Федор Архипов.

Также в холле для гостей организовали выставку краснодарских музеев, библиотек и театров. Их сотрудники проводили интеллектуальные игры.

Читайте также: оборудование закупили по нацпроекту в школу искусств в Мостовском районе.