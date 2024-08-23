Оборудование закупили по нацпроекту в школу искусств в Мостовском районе

Детская школа искусств в поселке Псебай получила новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура».

В этом образовательном учреждении большую часть инструментов закупили еще в конце 1990-х годов, и все они уже требовали замены. Обновление материальной базы стало возможным благодаря федеральной программе «Культурная среда» профильного нацпроекта.

«Нам поставили рояль и два пианино российской марки «Николай Рубинштейн». Мы приобрели два аккордеона «Тула» от отечественной фабрики «Тульская гармонь», а также оркестровые пюпитры и учебники по музыкально-теоретическим дисциплинам», — рассказала директор псебайской детской школы искусств Наталья Казуль.

Общий объем средств, направленных на модернизацию учреждения, составил 4 млн 390 тыс. рублей. Поступление новых музыкальных инструментов поможет учащимся и педагогам школы не только повысить уровень мастерства, но и достичь успехов на фестивалях и конкурсах.

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