Порядка 70 подстанций отключились за полчаса в Прикубанском округе Краснодара

Аварийные отключения электроэнергии произошли 19 июля после 15:00 по всему Прикубанскому округу.

Причина отключения — множественные повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «АН-205», «ВК-12», «АН-101», «АН-305», «ТГ-202», «ВК-14», «ЮЗ-107», «ПШ-203» и более 70 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы Вологодская, Геодезическая, Мариупольская, Оренбургская, Профсоюзная, Семигорская, Яснополянская, Уссурийская, Дорожная, Тихая, Ейское шоссе, Чернышева, Генерала Петрова, Куликово Поле, Ратной Славы, Парижская, Очаковская, Альпийская, Измаильская, Комарова, Дагестанская, Карельская, Красивая, Латышская, Революционная, Эстонская, Монтажников, Дальняя, Атарбекова, Ковалева, Совхозная, Котельная, Молодежная, Розовая, Лесная, Клубничная, Клубная, Минская, Обозный переулок, Харьковская, Алма-Атинская, Калинина, Каляева, Скорняжная, Тюляева, Приозерная, Сормовская.

На местах отключений работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 50 светофоров отключились из-за аварии на энергосетях в Краснодаре.