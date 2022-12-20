Порядка 40 тыс. тонн хлебобулочных изделий изготовили в Краснодаре за год

Всего по итогам года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодара произвели продукцию на сумму свыше 33 млрд рублей.

В краевой столице за текущий год выпустили около 40 тыс. т хлебобулочных изделий, 51 млн банок консервированных овощей, 22,7 тыс. т растительного масла и 51 млн л безалкогольных напитков.

Начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков отметил, что нарастить объемы производства удалось благодаря участию компаний в нацпроекте «Производительность труда». На сегодняшний день в нацпроекте участвуют пять предприятий пищепрома. Это «Юнона Инвест ЛТД», «Кондитер Кубани», «Кубанский комбинат хлебопродуктов», «Тепличный комплекс «Зеленая линия», «Кубснаб».

Пищевую и перерабатывающую промышленность в Краснодаре представляют 86 крупных, средних и малых предприятий. В этой отрасли работают свыше 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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