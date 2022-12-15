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Компания «Кубань-Мороженое» примет участие в нацпроекте «Производительность труда»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-kuban-morozhenoe-primet-uchastie-v-natsproekte-proizvoditelnost-truda
Компания «Кубань-Мороженое» примет участие в нацпроекте «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Руководство предприятия подписало соответствующие соглашения с краевым министерством экономики и Региональным центром компетенций.

«Важно не просто достичь результата на отдельном производственном участке предприятия, а тиражировать опыт и добиться 100% охвата всех процессов бережливыми технологиями. Задача амбициозная, но ее реализация скажется на прибыли компании и принесет экономический эффект региону», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Участие краснодарской компании «Кубань-Мороженое» в нацпроекте рассчитано на три года. В первые полгода специалисты оптимизируют пилотный проект. Затем бережливые технологии на предприятии будут внедрять самостоятельно.

«Кубань-Мороженое» находится на рынке уже более 20 лет и выпускает около 300 наименований продукции. Компания является одним из крупнейших производителей мороженого в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось сельхозпредприятие Курганинского района.

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