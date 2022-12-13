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К нацпроекту «Производительность труда» присоединилось сельхозпредприятие Курганинского района

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-natsproektu-proizvoditelnost-truda-prisoedinilos-selhozpredpriyatie-kurganinskogo-rajona
К нацпроекту «Производительность труда» присоединилось сельхозпредприятие Курганинского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующие соглашения «Сельхоз-Галан» подписало с минэкономики края и Региональным центром компетенций.

Специалисты РЦК сформировали рабочую группу и приступили к обучению бережливому производству. В течение полугода они будут оптимизировать процесс сортировки и хранения яблок.

«В сегодняшних условиях повышение эффективности отрасли сельского хозяйства — залог продовольственной безопасности страны и стабильного выполнения программы импортозамещения. Применение бережливых технологий диктует предприятию новое стратегическое развитие с изысканием ресурсных возможностей и устранением производственных потерь», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Предприятие «Сельхоз-Галан» выращивает озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, рапс и сою. Общая площадь сельхозугодий — более 8 тыс. га.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 200 предприятий Кубани. Для них предусмотрены меры господдержки, в том числе льготные займы, «обнуление» налога на имущество и бесплатные образовательные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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