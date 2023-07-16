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Порядка 30 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poryadka-30-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
Порядка 30 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии
Фото freepik.com

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло 16 июля около 20:30.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «КС-5» и 18 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались потребители на улицах Екатеринодарской, Ивановской, Ильинской, Кизлярской, Ленской, Ленского переулка, Надежды, Народной, Ольгинской, Орловской, Семеновской, Средней, Троицкой, Цветочной, Зеленой, Артемовской, Владимирской, Скобелева, Цветной, 1 Гвардейской, 1 Линии, Березовой, Клеверной, Лесопосадочной, Пшеничной, Снежной, Андреевской, Терской и Дозорной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Прикубанском округе из-за аварии на сетях жители 19 улиц остались без света. Эти потребители уже запитаны.

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