Из-за аварии 19 улиц в Краснодаре остались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 16 июля около 16:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились «ВК-8» и 24 трансформаторные подстанции.

Без света остались жители улиц Профессора Рудакова, Гусника, Лодыгина, Мечникова, Туполева, Бехтерева, Скульптора Коломийцева, Ейское шоссе, Восточного переулка, Дальней, Западной, Зеленой, Полевой, Светлой, Степной, Вольной, Дружбы, Лекарственной и Солнечной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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