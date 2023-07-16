Из-за аварии 19 улиц в Краснодаре остались без света
Происшествия
16.07.2023 17:12
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 16 июля около 16:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились «ВК-8» и 24 трансформаторные подстанции.
Без света остались жители улиц Профессора Рудакова, Гусника, Лодыгина, Мечникова, Туполева, Бехтерева, Скульптора Коломийцева, Ейское шоссе, Восточного переулка, Дальней, Западной, Зеленой, Полевой, Светлой, Степной, Вольной, Дружбы, Лекарственной и Солнечной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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