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Без света из-за энергоаварии осталась 21 улица в поселке Знаменском Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-energoavarii-ostalas-21-ulitsa-v-poselke-znamenskom-krasnodara
Без света из-за энергоаварии осталась 21 улица в поселке Знаменском Краснодара
Фото cottonbro, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 июля в 14:43.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций.

Без сета остались жители улиц Гагарина, Богатырской, Картинной, Крайней, Пригородной, Ржаной, Трактовой, Ясеневой, Пуховой, Виноградной, Заповедной, Березовой, Ольховой, Зимней, Мичуринской, Платиновой, Цигейковой, Березовой, Сосновой, Зоотехнической, проспекта Аэропортового в районе поселка Знаменского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за аварии на сетях без света остались 8 улиц в районе Ростовского шоссе в Краснодаре.

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