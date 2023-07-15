Без света из-за энергоаварии осталась 21 улица в поселке Знаменском Краснодара
Происшествия
15.07.2023 14:53
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 июля в 14:43.
Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций.
Без сета остались жители улиц Гагарина, Богатырской, Картинной, Крайней, Пригородной, Ржаной, Трактовой, Ясеневой, Пуховой, Виноградной, Заповедной, Березовой, Ольховой, Зимней, Мичуринской, Платиновой, Цигейковой, Березовой, Сосновой, Зоотехнической, проспекта Аэропортового в районе поселка Знаменского.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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