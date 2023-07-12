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Из-за аварии на сетях без света остались 8 улиц в районе Ростовского шоссе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-setyah-bez-sveta-ostalis-8-ulits-v-rajone-rostovskogo-shosse-v-krasnodare
Из-за аварии на сетях без света остались 8 улиц в районе Ростовского шоссе в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 12 июля в 7:16.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция «ВК- 12» и 26 трансформаторных подстанций.

Без сета остались жители улиц Ростовское шоссе, 3-й Трудовой, 5-й Дорожной, 9-й Тихой, 1-Дорожной, 1-й Тихой, 2-й Дорожной и 3-й Дорожной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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