Из-за аварии на сетях без света остались 8 улиц в районе Ростовского шоссе в Краснодаре
Происшествия
12.07.2023 07:23
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 12 июля в 7:16.
Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция «ВК- 12» и 26 трансформаторных подстанций.
Без сета остались жители улиц Ростовское шоссе, 3-й Трудовой, 5-й Дорожной, 9-й Тихой, 1-Дорожной, 1-й Тихой, 2-й Дорожной и 3-й Дорожной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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