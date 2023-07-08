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Из-за энергоаварии обесточен курортный поселок Джубга в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-obestochen-kurortnyj-poselok-dzhubga-v-tuapsinskom-rajone
Из-за энергоаварии обесточен курортный поселок Джубга в Туапсинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 8 июля сообщили в администрации муниципалитета.

В поселке Джубга произошло аварийное отключение электроснабжения в центральной части населенного пункта. В результате отключились 28 трансформаторных подстанций.

Работы по выявлению причин и ремонту оборудования продолжаются, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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