Из-за энергоаварии обесточен курортный поселок Джубга в Туапсинском районе
Происшествия
08.07.2023 15:36
Об этом 8 июля сообщили в администрации муниципалитета.
В поселке Джубга произошло аварийное отключение электроснабжения в центральной части населенного пункта. В результате отключились 28 трансформаторных подстанций.
Работы по выявлению причин и ремонту оборудования продолжаются, сообщает пресс-служба Туапсинского района.
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