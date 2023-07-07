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Из-за энергоаварии в центре Краснодара остановилось движение троллейбусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-dvizhenie-trollejbusov
Из-за энергоаварии в центре Краснодара остановилось движение троллейбусов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта в краевом центре днем 7 июля.

«Временно приостановлено движение троллейбусов №2, 6, 8, 10 по улице Октябрьской и Мира. Планируйте альтернативные маршруты!», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В последние дни из-за сильной жары в Краснодаре заметно увеличилось число аварийных отключений. Энергетики фиксируют самые высокие с начала года нагрузки на электросети.

В 17:07 стало известно, что движение троллейбусов на пересечении улиц Октябрьской и Мира восстановили. Простой общественного электротранспорта составил 44 минуты.

Читайте также: из-за жары электросетевые компании Краснодарского края перешли в режим повышенной готовности. В полной готовности в филиалах компании находятся около 400 бригад — более 1,8 тыс. человек и 770 единиц техники.

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