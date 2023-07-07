Из-за энергоаварии в центре Краснодара остановилось движение троллейбусов

Отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта в краевом центре днем 7 июля.

«Временно приостановлено движение троллейбусов №2, 6, 8, 10 по улице Октябрьской и Мира. Планируйте альтернативные маршруты!», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В последние дни из-за сильной жары в Краснодаре заметно увеличилось число аварийных отключений. Энергетики фиксируют самые высокие с начала года нагрузки на электросети.

В 17:07 стало известно, что движение троллейбусов на пересечении улиц Октябрьской и Мира восстановили. Простой общественного электротранспорта составил 44 минуты.

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