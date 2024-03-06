Порядка 10 млн рублей выплатили жильцам пострадавшего от пожара дома в Анапе

В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 122 жильца пострадавшей при пожаре многоэтажки на улице Объездной.

Власти Анапы приняли 299 заявлений на выплаты от жильцов. Общий объем единовременных выплат составил 9,9 млн рублей.

«К этому дню 122 человека остаются в пунктах временного размещения. Обследовано 149 квартир, принято 299 заявлений на выплаты, произведено 207 выплат по 10 тыс. рублей, 39 — по 50 тыс. рублей, 59 выплат по 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии Анапы

В общей сложности в доме на улице Объездной 156 квартир. В мэрии сообщили, что обследовать оставшиеся и оказать помощь жильцам при необходимости, было невозможно. Их владельцы пока не смогли приехать в Анапу. В пострадавшем доме продолжаются демонтажные работы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи допросили подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке в Анапе.