Следователи допросили подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке в Анапе

Следственный отдел Анапы СКР по краю продолжает расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, с 2005 по 2014 годы многоквартирный жилой дом с коммерческими помещения строили 57-летний индивидуальный предприниматель, которые позже продали помещения гражданам.

Разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию у мужчин не было. После того, как права собственности признали за дольщиками, застройщику выносили требования устранить нарушения, но он их проигнорировал.

Мужчин допросили в качестве подозреваемых. Кроме того, следователи допрашивают жильцов дома, представителей контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций.

В рамках расследования установили существенные нарушения и недостатки при возведении многоэтажного дома — 11 этаж вместо технического был оборудован под жилые помещения в нарушение требований противопожарной безопасности. Перегородки в доме имели слабый класс огнестойкости, в помещениях не было системы пожарной сигнализации, а также системы вытяжной противодымной вентиляции.

Нарушения и недостатки привели к распространения пожара с последующим уничтожением 38 квартир, 36 из которых не подлежат восстановлению, а также причинению ущерба гражданам.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожарно-технической экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцы пострадавшей при пожаре многоэтажки в Анапе получат выплаты.