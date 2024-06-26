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Порт Туапсе увеличил перевалку автомобилей в 2,3 раза — терминалы не справляются

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/port-tuapse-uvelichil-perevalku-avtomobilej-v-2-3-raza-terminaly-ne-spravlyayutsya
Порт Туапсе увеличил перевалку автомобилей в 2,3 раза — терминалы не справляются
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Об этом сообщили на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу оформления судов типа Ro-Ro, которая работала в туапсинском порту.

На встрече обсудили вопрос сокращения нахождения автомобилей в пункте пропуска Туапсинского таможенного поста.

Так, с января этого года туапсинский морпорт принял порядка 7,8 тыс. машин, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Эти показатели значительно превышают пропускную способность пункта пропуска и возможность бесперебойной обработки паромов.

По итогам совещания ведомства договорились о проведении совместной и скоординированной работы для решения этого вопроса. Ситуацию в морском порту контролирует ФТС России и Южное таможенное управление, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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