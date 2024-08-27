Порт «Кавказ» возобновил работу спустя 5 дней после атаки ВСУ на паром

В морском порту «Кавказ» продолжаются работы по ликвидации последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром.

По данным Росморречфлота, порт «Кавказ» возобновил работу. Также функционирует автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы.

При этом в порту продолжает действовать особый режим, на месте работают силовые ведомства. По завершении работ на объект допустят экспертов для оценки ущерба инфраструктуры.

Кроме того, планируется поднять затонувший паром. Морспасслужба продолжает ликвидировать разлив нефтепродуктов, в акватории установлены боновые заграждения, пишет «Интерфакс».

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