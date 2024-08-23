Особый режим ввели в порту «Кавказ» на Кубани после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа в районе 16:30. Судно перевозило 30 цистерн с топливом.

В результате на пароме возник пожар, после чего он затонул. Находящееся на нем топливо разлилось.

В морском порту «Кавказ» продолжают ликвидировать последствия затопления парома после атаки ВСУ вечером 22 августа.

В порту введен особый режим. Силы Морспасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов в Керченском проливе.

Грузовики в связи с ограничением работы паромной переправы могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стало известно о состоянии пострадавших моряков при атаке ВСУ на порт «Кавказ».