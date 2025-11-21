Порт Ейска оспаривает решение о взыскании 1,3 млн рублей за повреждения цистерн

В марте арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск в пользу компании «Трансойл», предъявившей претензии о возмещении убытков к морпорту Ейска за повреждение вагонов-цистерн при разгрузке.

Согласно материалам дела, портовые службы самостоятельно выполнили разгрузку вагонов-цистерн и отправили пустые составы на станцию с пломбами. Позже зафиксировали неисправности при внутреннем осмотре котлов на станции назначения. В итоге для подготовки вагонов к следующей перевозке понадобились промывка, пропарка и ремонт. Все работы оценили в 1,3 млн рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что грузополучатель-ответчик должен был обеспечить сохранность составов при разгрузке и правильное опломбирование пустых вагонов. Эту обязанность порт выполнил ненадлежащим образом.

Повреждения указывали на нарушение технологии выгрузки груза и процедуры закрытия цистерн. Факт причинения ущерба по вине порта подтвердили акты и документы об оплате восстановительных работ.

«Ответчик документально не опроверг факты возвращения спорных вагонов-цистерн с неисправностями ранее перевозимого в них груза», — говорится в материалах суда.

В итоге арбитражный суд постановил взыскать с ответчика в пользу «Трансойла» сумму убытков в размере 1,33 млн рублей. Порт Ейска намерен оспорить это решение в Кассационном суде Северо-Кавказского округа. Заседание назначено на 27 ноября, пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг».

