Реконструкцию Восточного мола в морпорту Ейска планируют завершить к 2028 году

Речь идет об обновлении участка протяжностью почти 550 м и шириной 14,5 м. Работы проводит ФГУП «Росморпорт».

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, реконструкция Восточного мола в морпорту Ейска позволит сохранить его технические характеристики для дальнейшей эксплуатации. Он добавил, что работы завершат к 2028 году.

Всего на реализацию проекта предусмотрели 529,3 млн рублей. Из них уже освоили 406,2 млн рублей.

Кроме того, в морпорту Ейска построят парк резервуаров для пищевых насыпных грузов стоимостью 1,2 млрд рублей, период реализации проекта — до 2028 года. В этом году в порту завершили строительство двух комплексов по перевалке зерна, сообщает «Интерфакс».

