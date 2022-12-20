Porsche, Mercedes и две Audi: похитителя люксовых иномарок на 17 млн рублей поймали в Краснодаре
Сотрудники уголовного розыска в Краснодаре задержали мужчину, который взял деньги у покупателей за автомобили, после чего закрыл автосалон и пропал.
В полицию обратились пять человек и сообщили об аналогичном преступлении. По словам людей, они разместили объявления о продаже иномарок. На объявление откликнулся мужчина. Он представился работником автосалона и предложил помощь в продаже машин. Автовладельцам злоумышленник называл адрес, куда надо было перегнать машину.
В итоге злоумышленнику для продажи отдали Audi A5, Audi Q7, Mercedes-Benz, Toyota RAV4 и Porsche Boxster. Однако по истечении оговоренного срока мужчина закрыл автосалон и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около 17 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый за мошенничество и разбой житель Краснодара. Люксовые иномарки он продал третьим лицам, а деньги потратил. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
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