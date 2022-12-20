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Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferista-vymogavshego-po-telefonu-u-pensionerov-dengi-za-dtp-s-rodstvennikami-budut-sudit-v-krasnodare
Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в телефонном мошенничестве, в декабре направили в суд.

По версии следствия, мужчина через мессенджер познакомился с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых расследуют отдельно. Они предложили ему получать 10% от прибыли и проконсультировали его на тему того, что говорить людям по телефону. После этого злоумышленник начал звонить пенсионерам, представлялся им полицейским и сообщал, что их дети или внуки стали виновниками ДТП с жертвами.

Аферист просил деньги под предлогом оплаты срочных операций пострадавшим в ДТП. В противном случае он сообщал пенсионерам, что их родственников привлекут к уголовной ответственности. После этого злоумышленник получал деньги. От его действий пострадали четверо пенсионеров в возрасте от 78 до 93 лет. Ущерб превысил 1,7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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