Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
Уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в телефонном мошенничестве, в декабре направили в суд.
По версии следствия, мужчина через мессенджер познакомился с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых расследуют отдельно. Они предложили ему получать 10% от прибыли и проконсультировали его на тему того, что говорить людям по телефону. После этого злоумышленник начал звонить пенсионерам, представлялся им полицейским и сообщал, что их дети или внуки стали виновниками ДТП с жертвами.
Аферист просил деньги под предлогом оплаты срочных операций пострадавшим в ДТП. В противном случае он сообщал пенсионерам, что их родственников привлекут к уголовной ответственности. После этого злоумышленник получал деньги. От его действий пострадали четверо пенсионеров в возрасте от 78 до 93 лет. Ущерб превысил 1,7 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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