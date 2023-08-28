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Пора домой: в Сочи перед 1 сентября начался массовый отток отдыхающих

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pora-domoj-v-sochi-pered-1-sentyabrya-nachalsya-massovyj-ottok-otdyhayushhih
Пора домой: в Сочи перед 1 сентября начался массовый отток отдыхающих
Фото пресс-службы администрации Сочи

Аэропорт курорта сейчас обслуживает более 60 тыс. пассажиров в день, а с железнодорожного вокзала «Адлер» каждый день отправляется около 13 тыс. человек.

В связи с увеличением пассажиропотока в терминале воздушной гавани установили дополнительную технику для досмотра. Для пассажиров без багажа открыли специальные стойки регистрации. На ж/д вокзале Адлера увеличили число мест ожидания в залах.

«Последние дни августа традиционно пиковые, гости с детьми возвращаются домой к 1 сентября. Все наши ключевые объекты транспортного комплекса готовы к нагрузкам», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что на летнем городском оперштабе решения по логистике принимают, исходя из статистики пассажиропотока. Глава курорта подчеркнул, что движение транспорта в дни массового отъезда отдыхающих должно быть максимально безопасным и свободным.

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