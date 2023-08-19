Пятимиллионного туриста торжественно встретили в Сочи

На курорт Андрей Пронин прилетел с женой из Самары. Пару в международном аэропорту Сочи встретили представители мэрии и санатория «Адлеркурорт» — там семья проводит отпуск уже пятый год подряд.

Гостям в торжественной обстановке вручили сертификат «Пятимиллионного туриста» 2023 года, а также сувениры бренда «Выбирай сочинское» и подарочные карты.

«Когда мне сообщили, что я стал пятимиллионным туристом Сочи, я сначала не поверил, потом очень обрадовался. Нас с женой очень тепло встретили еще в аэропорту. Мы любим приезжать сюда, здесь есть все, что нужно: природа, воздух, хорошее питание и внимательный персонал. Очень признательны администрации Сочи за такое внимание к гостям курорта и создание лучших условий для отдыха в нашей стране!» — поделился Андрей Пронин.

В пик летнего сезона объекты размещения заполнены на 95%, санатории с лечебной базой — более чем на 100% за счет дополнительных мест. Всего в этом году турпоток на курорте вырос на 3%.

«Мы видим возрастающий интерес гостей к оздоровлению в летний период. Сохранение высокого турпотока ожидается и на бархатный сезон — коллективные средства размещения в сентябре-октябре уже забронированы на 70–80%. Формируем для наших гостей событийную программу и уже приступаем к подготовке к зимнему сезону», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте работает летний оперштаб — специалисты ежедневно мониторят санитарный порядок и благоустройство пляжей и общественных территорий, а также следят за соблюдением мер безопасности и качеством предоставляемых услуг.

Сейчас в городе единовременно находятся 220 тыс. человек. Общий турпоток по итогам года планируется на уровне 7,4 млн гостей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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