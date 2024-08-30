Пора домой: у Черноморского побережья 30 августа собрались сильные пробки

В последнюю пятницу лета многие отдыхающие отправились с курортов Краснодарского края домой. В результате на пути с моря образовались автомобильные заторы.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», по состоянию на 12:00 самые серьезные пробки наблюдались в районе Архипо-Осиповки, Новомихайловского перевала, Джубги и Туапсе.

На проезд небольшого затора протяженностью 3,7 км от Лермонтова до Джубги ориентировочно, понадобится 30 минут. Рядом с Архипо-Осиповкой затор на 7,3 км, но на проезд понадобится всего около 13 минут.

В районе Новомихайловского — затор на 5,4 км. На прохождение сложного участка потребуется порядка 46 минут.

Самая неприятная пробка ждет автомобилистов под Туапсе. Там, чтобы проехать 6,9 км придется потратить 56 минут.

Читайте также: Мэр Краснодара рассказал о решении проблемы с пробками в городе.