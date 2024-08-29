Мэр Краснодара рассказал о решении проблемы с пробками в городе

Глава кубанской столицы Евгений Наумов 29 августа в прямом эфире радио «Краснодар» рассказал о том, как можно решить проблемы транспортной инфраструктуры города.

К мэру Краснодара с вопросом о разгрузке заторов транспорта в краевом центре обратился местный житель. По его словам, проблема пробок не решается, а количество озлобленных автомобилистов увеличивается.

«Строительство дорог — очень дорогостоящее мероприятие. У нас есть более 100 проектов со всей документацией и экспертизой. До конца года создадим отдельную программу по строительству и реконструкции улично-дорожной сети», — рассказал Наумов.

Программа долгосрочная — она рассчитана на 10 лет. Туда войдут актуальные проблемы — Музыкальный район, улица Думенко и Восточный подъезд к Краснодару. Программу с разбивкой по районам и годам представят жителям в ближайшее время.

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