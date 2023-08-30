Попытку массовой атаки беспилотниками на семь регионов России предприняли ВСУ

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на Брянскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Московскую и Псковскую области. Кроме того, в Севастополе пресечена попытка атаки морскими беспилотниками ВСУ.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, два — над Рязанской. По одному — над Орловской и Калужской областями. Еще один БПЛ перехватили, он потерпел крушение над Рузским районом Московской области.

По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Также была совершена атака БПЛА на аэродром в Пскове. По данным ГУ МЧС по Псковской области, сообщение о возгорании самолетов Ил-76 в Пскове поступило 29 августа в 23:28. Жертв нет. Аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.

В бухте Севастополя около полуночи военные уничтожили четыре быстроходных катера с десантом ВСУ. По данным Минобороны РФ, на них находились до 50 человек.

Губернатор Севастополя Михаила Развожаев в 4:16 сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения закончили работу в акватории.

«На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки», — написал Развозжаев в Telegram.

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