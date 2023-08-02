Попытки запретить поездки на электросамокатах вдвоем не оставляют в Совете Федерации

Сенатор Артем Шейкин предложил ввести административный штраф в 2 тыс. рублей за вождение электросамокатов вдвоем.

В тексте представленного законопроекта указано, что такой штраф предусматривается за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности. Это предложение сенатор планирует вынести на рассмотрение в Госдуме уже осенью.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены и другие штрафы в отношении тех, кто управляет электросамокатами или велосипедами. Например, если водитель такого СИМ попадет в ДТП и покинет место аварии, то при отсутствии признаков уголовного дела ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

При невыполнении требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ нарушителю выпишут штраф величиной 800 рублей.

Отдельно в законопроекте прописаны наказания за нарушения ПДД водителем электросамоката, велоспипеда или другого СИМ. Размер штрафа варьируется от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей в зависимости от того, будет ли зафиксировано правонарушение видеокамерой. Если при нарушении ПДД человек будет в состоянии алкогольного опьянения, то наказание ужесточается и влечет наложение административного штрафа в 5 тыс. рублей.

Помимо этого, штрафы в 10 тыс. рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, сообщает РИА «Новости».

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