Популярный Капустинский водопад в Мостовском районе пересох из-за сильной жары

Известный водопад высотой около 40 метров находится в окрестностях горного поселка Никитино на юго-востоке региона.

Капустинский водопад — одна из наиболее популярных локаций у туристов в Мостовском районе. Однако в последние дни он практически полностью пересох, что многих удивило. Вместо мощного потока воды, там сейчас лишь небольшие струйки.

Вероятней всего, Капустинский водопад пересох из-за аномальной жары и засухи, которая установилась в регионе на последней неделе, пишет газета «Предгорье».

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