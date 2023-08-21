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Популярная пиццерия сгорела на берегу моря в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/populyarnaya-pitstseriya-sgorela-na-beregu-morya-v-krasnodarskom-krae
Популярная пиццерия сгорела на берегу моря в Краснодарском крае
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Сообщение о возгорании в поселке Ольгинка поступило диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона 21 августа в 6:39.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит пиццерия. В 6:51 огонь локализовали, в 8:10 — полностью потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м.

На месте работали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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