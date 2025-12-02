Попросивший у губернатора коз камори житель Кубани рассказал о развитии фермы

В этом году вопросы, поступающие на «Прямую линию» с губернатором, касаются разных сфер — от экономики, здравоохранения и транспорта до личных просьб.

Нужные вещи в хозяйстве, незамысловатые, но такие нужные подарки — все это запрашивали кубанцы и на предыдущих «Прямых линиях». Например, жительница станицы Полтавской попросила для своего соседа электровелосипед. Вениамин Кондратьев исполнил ее просьбу и подарок быстро нашел адресата.

Виктория Щербинина, воспитывающая дочь одна, попросила для девочки розовый велосипед. И этот подарок девочке привезли оперативно. Были и очень трогательные просьбы от детей. Брат и сестра из Краснодара мечтали подарить маме моющий пылесос, но сами не могли позволить такую покупку и записали видеообращение губернатору. Глава региона поддержал их идею, и технику доставили в дом Герасимовых через два дня.

Иногда для развития личного дела тоже требуется помощь со стороны. Так уже дипломированный ветеринар Сергей Ермилин из Гулькевичского района рассказал о своем хозяйстве и мечте развивать молочное производство. Он попросил главу края помочь приобрести трех коз экзотической породы камори.

Губернатор поручил заместителю по вопросам АПК не оставить просьбу без внимания. Буквально через пару недель Ермилин получил четыре камори из питомника Ростовской области. По сей день поголовье чистопородного уникального для Кубани скота только растет.

Сергей дал некоторым козам необычные клички. Так, Бугатти этой зимой снова ждет потомство. Именно за ее состоянием животновод будет следить внимательнее. Мерс, первый привезенный самец, с каждым годом становится все характернее.

Чтобы держать такое поголовье, нужно знать особенности экзотической породы. Длинные уши камори особенно уязвимы к холоду, поэтому в зимнее время нужно хорошо утеплять хлев. Зато к пище эти козы не привередливы. Сергей считает, что корм подобрать не сложно и вислоухие создания сами постепенно приспосабливаются к питанию. Лишь в некоторых случаях нужно давать витамины. В хозяйстве растут не только плодовитые козы.

Поголовье растет — а вместе с ним и спрос на животных. Несмотря на это, именно чистопородные первенцы остаются в хозяйстве, например, коза Доча.

«Естественно, первых и чистопородных никто не продает, поэтому она спала на руках, ее выпаиваешь с соски, она выпьет свою норму молока, поэтому и Доча, она и осталась», — делится владелец ЛПХ Сергей Ермилин.

Козы молодого фермера разъезжаются по всей стране: в Московскую, Тамбовскую, Ленинградскую области, в Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, в Керчь и разные районы Кубани. География расширяется и интерес к камори только усиливается.

«Это не выведенная селекционерами порода. Пакистанская аборигенная порода очень давно там, уже привыкшая к тем условиям. К нашим не так сильно, хотя у нас достаточно близкий климат», — рассказывает Сергей Ермилин.

С увеличением стада выросли и объемы уникального молока 6% жирности. Сергей освоил производство ряженки, йогурта, сгущенки, творога, мажителя из сыворотки и нескольких видов сыра — от «Пьяной козы» до «Маасдама». Делает также сметану, масло и жир. Спрос есть на каждую позицию: часть продукции покупают жители района, а остальная часть отправляется в другие регионы. Даже туристы с побережья заезжают к Сергею на дегустацию.

«Людям нужны разные ценовые сегменты на козлят. У меня нет застоя продукции, я не отдаю продукцию за дешево, я отдаю по той стоимости, которая мне интересна», — отмечает владелец ЛПХ.

Кроме коз, в хозяйстве живут куры, индоутки, овцы и кролики. Для Сергея это уже не просто подворье, а настоящее фермерское дело, которое растет вместе с ним. Когда-то отправной точкой стали те самые четыре подаренные губернатором камори. Сейчас в стаде у Сергея порядка 20 коз.

Читайте также: клоны знаменитой коровы Звездочки появились в Усть-Лабинском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.