Клоны знаменитой коровы Звездочки появились в Усть-Лабинском районе

В лаборатории под Усть-Лабинском родились двое телят, клоны Звездочки, нашумевшей на всю Кубань. По словам ученых, из генетически уникальных коров можно создать высокопроизводительное стадо. Также они совершили прорыв и смогли решить главную проблему клонирования.

На свет родились клонированные телята Милка и Искорка. Им чуть больше двух недель от роду. Круглосуточное дежурство несет эмбриолог Петр Икономов.

«Она бы с удовольствием выпила и два ведра молока, но ей нельзя. Корова маленькая, а уже готова идти куда угодно», — делится Петр Икономов.

Это двойники уже известной на всю Кубань Звездочки. По словам ученых, телята, особенно Милка — прорыв, ведь с их появлением удалось решить главную проблему клонирования — крупноплодие. До этого малыши рождались вдвое тяжелее нормы, что вызывало проблемы со здоровьем и сокращало их жизнь.

«Корова по кличке Звездочка — это первый клон, ей чуть меньше двух лет. На лбу характерное пятнышко белого цвета. Сейчас она крупнее своих сверстниц, чуть выше в холке, помассивнее, пошире — тяжелее примерно на 1,5 ц», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Донором для всех трех животных стала высокопродуктивная корова с уникальной генетикой — за свою жизнь она дала около 116,5 тонн молока и родила 7 здоровых телят. Клоны повторяют оригинал примерно на 99,8%. Появляются они в лаборатории.

«Здесь происходит процесс электрослияния. На специальной камере с электродами мы подсоединяем две яйцеклетки и между ними соматическую клетку тела коровы, то есть будущего клона», — рассказывает ветеринарный врач-эмбриолог Давид Гришин.

Потом эмбрион переносят суррогатным матерям — обыкновенным коровам.

«Мы не идем против природы. Чтобы получить клон, мы должны взять яйцеклетку какой-либо коровы, взять клеточную культуру того животного, которое мы собрались клонировать и заместить ядро яйцеклетки ядром клетки того животного, которое мы хотим клонировать», — объясняет директор биотехнологической лаборатории, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Погребняк.

Пока это лишь цепь удачных прецедентов, говорят ученые. В дальнейшем, когда генетики доведут технологию до совершенства, у них будет возможность создания высокопроизводительного стада. Все для обеспечения продовольственной безопасности края и страны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теленка-клона Звездочку вывели селекционеры в Усть-Лабинском районе по технологии Handmade cloning. Звездочка должна сочетать высокую молочность и продолжительность жизни. Предполагается, что в сфере сельского хозяйства благодаря клонированию повысится эффективность животноводства.

